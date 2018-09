Condamnarea lui Vlai pentru alcool la volan, definitivă

Adelin Vlai, avocatul din Arad condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, dar care are o condamnare în primă instanţă şi pentru uz de fals şi trafic de influenţă, a primit o nouă sentinţă, de această dată de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În luna mai a acestui an, Curtea de Apel Timişoara a decis să îl condamne pe Adelin Vlai la nouă luni de închisoare pentru că a condus pe drumurile publice un vehicul, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Totuşi, magistraţii s-au arătat îngăduitori cu avocatul arădean şi au decis să îi amâne aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani de zile. Practic, dacă timp de doi ani, Vlai nu are alte abateri, cazierul lui va fi curat. Tot pentru aceeaşi perioadă de doi ani de zile, s-a stabilit că avocatul nu are dreptul nici să conducă vehicule. Dacă Vlai nu respectă termenii amânării aplicării pedespei, acesta ar putea fi încarcerat, urmând să execute pedeapsa de nouă luni de închisoare.

Definitivă

Cu toate că sentinţa primită de Vlai în prima instanţă pare una uşoară, avocatul arădeanu s-a arătat nemulţumit de decizia judecătorilor. La fel au fost şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, cei care au întocmit rechizitoriul şi l-au trimis pe Vlai în judecată. Ambele părţi, atât Vlai, cât şi procurorii, au atacat cu apel decizia instanţei de pe Bega. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, însă, să respingă ambele apeluri şi să menţină sentinţa din prima instanţă.

„Respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi de inculpatul Vlai George Adelin împotriva sentinţei penale nr.371/PI din 24 mai 2018 a Curţii de Apel Timişoara, Secţia Penală. Obligă apelantul intimat inculpat la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat”, se arată în decizia instanţei supreme. Aceasta este definitivă şi nu mai poate fi atacată.

Încă un proces

După cum am precizat deja, Adelin Vlai are un alt proces pe rol. Acesta a fost condamnat deja, în luna iulie a acestui an, de Curtea de Apel Timişoara la trei ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influenţă. Nemulţumit de această sentinţă, avocatul a atacat-o la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Primul termen al acestui dosar a fost stabilit pentru luna octombrie.