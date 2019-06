Condamnări pentru gruparea care a traficat 61 de migranți

Gruparea infracțională a fost destructurată în vara anului 2018 de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Arad în urma unor percheziții domiciliare efectuate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad pe raza județului nostru. Din grupare făcea parte Purcariu Adrian George, o veche cunoștință a anchetatorilor, și Gîd Florin Petrișor, polițist local la data comiterii faptelor. În total, nouă persoane au fost trimise în judecată în acest dosar. Potrivit anchetatorilor, inculpații erau specializați „în traficul de migranți la nivel sud-est european”.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada iulie 2017-februarie 2018, un număr de trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat şi alţi suspecți, iar în intervalul noiembrie 2017 – februarie 2018, la date diferite și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au traficat în patru rânduri un număr de 61 de migranți – minori și adulți – spre țări din Spațiul Schengen”, a arătat DIICOT Arad într-un comunicat de presă remis la momentul reținerii celor nouă.

Tribunalul Arad a pronunțat sentința în acest dosar în 13 iunie. Dintre cei nouă inculpați, doi au fost condamnați la pedepse cu executare, iar restul – printre care și fostul polițist local – la pedepse cu suspendare. Astfel, Purcariu Adrian George a fost condamnat „la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în stare de recidivă. Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi în formă agravată, continuată şi în stare de recidivă”, urmând ca acesta să execute 2 ani, 10 luni și 347 de zile de închisoare (n.r. cele 347 de zile fiind un rest de pedeapsă rămas neexecutat dintr-o sentință anterioară). Chebeleu Rareș a primit o pedeapsă de 1 an închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat în stare de recidivă și alți 2 ani şi 6 luni închisoare pentru trafic de migranţi în formă agravată, continuată şi în stare de recidivă. Instanța i-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea „aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă respectiv 4 luni, urmând ca acestuia să-i fie aplicată pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 10 luni închisoare”. La fel ca în cazul lui Purcariu, și Chebeleu are un rest de pedeapsă neexecutat. Acesta i-a fost adăugat la ultima pedeapsa, urmând ca inculpatul să execute 2 ani, 10 luni şi 335 de zile de închisoare.

Cu suspendare

Ceilalți șapte inculpați au primit pedepse cu suspendare. Astfel, Codrean Adrian Lucian a fost condamnat la 2 ani şi 5 luni şi 10 zile închisoare, iar Bakoș Levente Romeo, Gîd Florin Petrișor, Rusu Călin și Albulescu Cristian Răducu au primit fiecare câte 2 ani, 4 luni şi 20 de zile de închisoare. Codrean Mădălin Călin a fost condamnat la 2 ani, 2 luni şi 20 de zile de închisoare, în timp ce Andrieș Mihăilă a primit 2 ani, 5 luni şi 20 de zile de închisoare.

Pe durata termenului de supraveghere, fiecare dintre cei șapte trebuie să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă și să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Instanța a impus fiecărui inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, fiecare inculpat va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau în cadrul unei alte unităţi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad pe o durată de 60 de zile.

Condamnările date de Tribunalul Arad nu sunt definitive, ele pot fi atacate în termen de 10 zile de la comunicare la Curtea de Apel Timișoara.