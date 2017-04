Conduci o Toyota? Nu rata reducerile de la service-ul Toyota Timisoara!

Dupa lunile de iarna, in care autovehicul este solicitat la maxim, din cauza conditiei drumurilor si a zapezii, Toyota Timisoara recomanda utilizatorilor de autoturisme Toyota sa nu rateze verificarile pe care le ofera gratuit.

Verificari gratuite efectuate de mecanicii Toyota:

Sistemul de franare;

Suspensie;

Starea stergatoarelor si a pneurilor.

In cazul in care anumite lucrari de mententa sunt necesare, service-ul Toyota din Timisoara v-a pregatit reduceri de pret la piesele care pot suferi uzura in timpul iernii.

Pana in 31 mai 2017, viziteaza service-ul Toyota situate pe Calea Lugojului, nr.88 si profita de preturi reduse la:

Stergatoare:

Cu un parbriz curat, poti vedea pericolele potentiale si le poti evita rapid.

Cum recunosti ca a venit timpul sa fie inlocuite? Stergatoarele deformate vor scartai des sau chiar vor omite anumite suprafete ale parbrizului sau lunetei, lasand arii nesterse. Cand se intampla asta, lamela stergatorului trebuie inlocuita.

Kituri ambreiaj:

Motivul deteriorarii unui ambreiaj este, in general, frecarea. Acest lucru se intampla in special in timpul lunilor de iarna, cand pornirea de pe o suprafata acoperita de zapada sau inghetata, este de cele mai multe ori anevoioasa.

Bujii:

Atat in cazul motoarelor pe benzina, cat si in cazul motoarelor diesel, in anotimpul rece aprinderea motorului duce la uzarea puternica a bujiilor

Amortizoare:

Rulajul cu amortizoarele uzate duce la nesiguranta in virare, cat si la uzura prematura a pneurilor. Nu faceti rabat de la calitate la piesele auto, siguranta dumneavoastra depinzand de acest lucru.

Elemente directie (casete si bielete directie):

Ca si amortizoarele, elementele de directie sunt piese care contribuie direct la siguranta si cofortul autovehiculului pe care il conduceti. Profitati de verificarea gratuita de primavara oferita de Toyota si de reducerile importante de pret.

Protectii portbagaj:

Tavile de portbagaj originale Toyota sunt confectionate din material cauciucat rezistent, cu muchii inaltate, care nu permit mudariei sa ajunga la mocheta masinii. Astfel se pastreaza aspectul de nou al masinii tale!

Utilizatorii Toyota pot cere mai multe detalii la tel: 0256221051 / service@timisoara.toyota.ro sau direct la sediul de pe Calea Lugojului, nr.88, Ghiroda.

Oferta valabila pana in 31 mai 2017