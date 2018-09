Conferință națională de arheologie

Conferința națională de arheologie „Inter Tempora. Cronologia Perioadei Medievale Timpurii (secolele VII – XIII). Probleme, abordări și rezultate” se va desfășura la Muzeul de Artă Arad (strada Gh. Popa de Teiuș, nr. 2-4, etaj 2), pe 27 și 28 septembrie. Evenimentul se va desfășura în parteneriat cu Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române din Cluj și Muzeul Județean din Târgu Mureș.

Lansări de carte

Conferința va începe joi, 27 septembrie, la ora 9:30, cu un salut din partea autorităților județene și a managerului Complexului Muzeal Arad, dr. Constantin Ioan Inel. Tot atunci va fi lansată cartea „Locuirea medievală timpurie din Transilvania și vecinătăți”, editată de Florin Mărginean, Ioan Stanciu și Dan Băcueț Crișan și apărută la Cluj-Napoca anul trecut. Apariția editorială va fi prezentată de dr. Adrian Ionuță, de la Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, București. De asemenea, va fi lansată și cartea „At the Periphery of the Avar Core Region”, scrisă de Erwin Gáll și apărută tot anul trecut, la Paris și Budapesta. Aceasta va fi prezentată de dr. Ioan Stanciu, de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.

Lucrările conferinței

Lucrările conferinței naționale, domeniul arheologiei medievale timpurii (perioada dintre secolele VII – XIII), reunite sub egida seriei ”Orbis Mediaevalis”, aduc la Arad cei mai importanți specialiști din domeniu, cercetători și arheologi din muzeele, universitățile și institutele de cercetare din România, Ungaria și Rusia. Vor prezenta lucrări arheologi și istorici veniți de la muzee și institute de cercetare din Arad, Ploiești, București, Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara, Zalău, Sibiu, Slobozia, Constanța, Deva, Caransebeș, Alba Iulia, dar și invitați veniți din Budapesta sau Anapa (Federația Rusă). Invitat special al celei de-a doua zi, ce va debuta tot la ora 9:30, va fi prof.univ.dr.habil. Miklos Takacs, de la Institutul de Arheologie al Universității Catolice „Pázmány Péter” din Budapesta.