Confiscări cu miile la frontiere

Capturi impresionante la frontierele din vestul țării, în speță cele din județul Arad, în 2016. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, în gestiunea Camerei de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad (STPF) au intrat 2.966 de pachete de țigări (59.320 fire țigarete), 45 de bucăți de articole cosmetice (parfum, ruj, farduri, etc.), 12 bucăți articole electrice, 5 bucăți articole și materiale de construcții, 74 de bucăți de biciclete, triciclete, trotinete, 1,21 kg de tutun și 64 de litri de alcool. Ce s-au întâmplat cu toate aceste bunuri confiscate la frontiere?

Potrivit bilanțului STPF pentru anul 2016, o parte din bunuri au fost distruse, o parte au fost confiscate de către DGFP Arad, iar o altă parte au fost restituite către proprietari.

Confiscate cu sutele și miile

494 de bucăți de pantaloni, tricouri, bluze, căciuli, șepci, etc., 3.480 de perechi de pantofi și 9 plăcuțe de înmatriculare au fost scoase din Camera de corpuri delicte pentru a fi distruse, în timp ce DGFP Arad a confiscat următoarele bunuri: 52 kg de cafea, 29 de bucăți de articole electrice și electrocasnice (PC, radio, casetofoane, TV, frigidere, etc.), 12 bucăți de piese ansamble și subansamble auto, moto și nave (acumulatori, vâsle, etc.), 321 de bucăți articole cosmetice (ruj, parfum, farduri, etc.) și 238 de bucăți articole îmbrăcăminte (pantaloni, tricouri, bluze, căciuli, șepci, etc.)

În cursul anului 2016 au intrat în gestiunea și evidența Camerei de corpuri delicte – 95 de mijloace auto ce au fost indisponibilizate în dosare penale și tot în această perioadă au fost scăzute din gestiunea și evidența auto 78 de mijloace auto din care 67 de bucăți au fost restituite proprietarilor și 11 bucăți au fost predate în vederea valorificării către organele financiare, au rămas în gestiune 81 de mijloace auto.

Înapoi la proprietari

265 de articole cosmetice (parfum, ruj, farduri, etc.) și 15 bucăți de materiale de construcții au fost restituite către proprietarul de drept sau împuternicitul legal al acestuia, potrivit bilanțului STPF Arad.