Conflictul de la ADI Deșeuri ajunge în Tribunal

Vorbim de conflictul de muncă deschis între Adrian Țolea – din poziția de director executiv ADI Deșeuri și Sergiu Bîlcea – președinte ADI Deșeuri și Iustin Cionca – președinte CJA. Cererea de chemare în judecată a fost transmisă Tribunalului Arad de către Adrian Țolea, prin avocatul său, fiind chemate în instanță și ADI Deșeuri Arad, Iustin Cionca – președintele CJA, precum și Sergiu Bîlcea – vicepreședinte CJA.

Practic, Adrian Țolea îl acuză pe Bîlcea în chemarea în judecată că a decis să „emită patru acte juridice unilaterale a căror nulitate/desființare o solicităm acum. Reiese cu maximă evidență că scopul emiterii in corpore a acestor acte a fost inclusiv dubla mea sancționare, prin chiar demararea procedurii de cercetare disciplinară după ce într-o primă fază am fost sancționat, pentru aceleași fapte imputate, cu privarea de atribuțiile din sfera relațională internă și externă”. Pe de altă parte, Adrian Țolea contestă poziția de președinte ADI Deșeuri a lui Bîlcea. Acesta susține că Bîlcea „nu are legalmente calitatea de de președinte al consiliului director/președinte al asociației, aceasta rezultând chiar din statutul ADI SIGD Arad”. Mai mult, din chemarea în judecată se pare că „Bîlcea nu este nici măcar membru al ADI SIGD Arad, sens în care nu poate avea legalmente nicio funcție/calitate în cadrul acestei asociații”.