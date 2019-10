Conor McGregor, atacat de un daghestanez în timpul unei conferinţe de presă

Incidentul a pornit de la faptul că, joi, în timpul unui interviu, Conor McGregor a spus: ”Nu aş călca în Daghestan pentru nimic în lume. Acesta este adevărul”.

Vineri, în timpul unei conferinţe de presă desfăşurate la Moscova, irlandezul a fost tras la răspundere de o persoană care s-a simţit ofensată de comentariile sale.

Conor @TheNotoriousMMA McGregor dodges a bottle thrown by angry Dagestani man seeking answers for his words about his homeland and @TeamKhabib pic.twitter.com/4kJZUOU58j

— RT Sport (@RTSportNews) October 25, 2019