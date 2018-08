Consiliul Judeţean îşi prelungeşte împrumuturile

Două linii de credit, mai precis două credite luate de Consiliul Judeţean Arad în anul 2015, sunt aproape de expirare. Iar pentru ca instituţia judeţeană să mai aibă acces la banii împrumutaţi din bancă, este necesară o hotărâre a CJA prin care să fie prelungită perioada în care mai pot fi scoase fonduri din acele linii. Ca să ne facem înţeleşi, o linie de credit reprezintă un credit pus la dispoziţie de către bancă pentru cel care a cerut acea linie. Din banii puşi la dispoziţie, cel care a luat creditul poate să scoată câţi vrea el, urmând să plătească doar pentru sumele folosite. După cum am spus deja, CJA are două astfel de linii de credit, ambele contractate în anul 2015 de la BCR. Perioada de tragere din acele linii de credit a fost modificată deja de trei ori, urmând ca acum să fie prelungită a patra oară. Consiliul Judeţean vrea să aibă banii la dispoziţie până la finele anului 2019, dar pentru acest lucru are nevoie de voturile consilierilor judeţeni.

Şi creditele

Cele două linii de credit de care vorbeam au fost contractate în anul 2015. Una are o valoare de zece milioane de lei, iar celălalt de 27,6 milioane de lei. La momentul la care au fost luate, creditele urmau să fie folosite pentru finanţarea unor investiţii ce nu puteau fi susţinute din bugetul local. Acelaşi rol îl au şi acum. Banii din una dintre liniile de finanţare vor fi folosiţi pentru a susţine modernizările drumurilor Sânpetru German-limită de judeţ Timiş şi Arad-Şiria-Pâncota-Buteni. Cea de a doua linie de credit este folosită tot pentru susţinerea financiară a modernizării drumului Arad-Şiria-Pâncota-Buteni, ţinând cont de faptul că această lucrare este una de anvergură, cu cheltuieli mari.

Ambele drumuri menţionate mai sus vor fi modernizate pe fonduri europene. Numai că, potrivit procedurilor europene, Consiliul Judeţean trebuie să finanţeze prima oară lucrările, apoi să trimită facturile care vor fi decontate. Cele două drumuri ar fi trebuit să fie începute de foarte mult timp, ţinând cont de faptul că sunt incluse în Programul Operaţional Regional 2014-2020. Numai că autorităţile de la nivel central nu au reuşit să întocmească ghidurile de finanţare decât doi ani mai târziu. „Datorită unor motive independente de voinţa autorităţii contractante, la acest moment unele proiecte a căror finanţare este asigurată de credit nu sunt finalizate, astfel încât este necesară prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2019”, se arată şi în documentele Consiliului Judeţean, documente ataşate ambelor linii de tragere.

La vot

După cum am spus deja, prelungirea perioadelor de tragere pentru cele două linii de credit trebuie aprobată prin vot de consilierii judeţeni. Aceştia sunt chemaţi în şedinţă ordinară în data de 30 august, când vor avea în faţă şi cele două solicitări privind creditele.