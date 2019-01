Consiliul Judeţean nu plăteşte deszăpezirea

Chiar dacă nu mai ninge de câteva zile, subiectul deszăpezirii este încă unul foarte fierbinte. În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Arad, care a avut loc miercuri, preşedintele CJA, Iustin Cionca, a anunţat că unele facturi eliberate de societatea care se ocupă cu deszăpezirea judeţului nu vor fi achitate. „Oamenii trebuie să înţeleagă un lucru: atâta timp cât există un contract în desfăşurare, noi, Consiliul Judeţean, nu avem alte pârghii decât să nu achităm lucrările neconforme. Nu puteam rupe contractul cu firma de deszăpezire şi să rămânem în plină iarnă fără contract. În schimb, am decis să nu plătim facturile pentru zonele în care nu s-a intervenit sau s-a intervenit deficitar, utilajele circulând cu lama sus, fără a îndepărta zăpada de pe şosele. Suntem acuzaţi că nu am cerut suplimentarea utilajelor de intervenţie. Nu aveam cum să facem aşa ceva, în condiţiile în care cele 24 de utilaje echipate nu circulau toate pe drumuri. Unele dintre ele erau garate, iar firma ne-a cerut bani pentru staţionare. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că am fost acuzaţi pe nedrept. Totuşi, în acest an va expira contractul semnat cu firma actuală de deszăpezire. Sperăm ca următorul contract să fie semnat cu o firmă mult mai serioasă”, a tunat Cionca.

Şi explicaţiile

Ulterior, într-un comunicat de presă semnat de administratorul judeţului, Gheorghe Stoian, au fost exemplificate mai multe situaţii în care firma de deszăpezire, Inteco Holding, nu a acţionat conform contractului. Toate dezvăluirile au fost făcute în urma unei şedinţe care a avut loc marţi, şedinţă la care au fost prezenţi reprezentanţii CJA şi reprezentanţii societăţii incriminate. „În urma centralizării constatărilor făcute de echipele de control ale Consiliului Județean, care au patrulat pe drumurile județene la fiecare ninsoare, s-au stabilit următoarele: unele dintre utilajele folosite la deszăpezire nu acționează la timp, ceea ce conduce la formarea poleiului sau a podurilor de gheață. În intervalul orar 3:00-5:00 dimineața, o mașină de patrulare a Inteco Holding trebuie să verifice starea drumului și, dacă este cazul, să dea utilajelor de deszăpezire comanda de acționare; societatea Inteco Holding nu a acționat permanent cu personal suficient (de exemplu, ofițeri de serviciu și piloți de dirijare), ceea ce a produs sincope în activitate de deszăpezire; conform contractului, viteza de deplasare a utilajelor la deszăpezire ar trebui să fie de 15 km/h, dar din situațiile GPS rezultă pe alocuri o viteză dublă, ceea ce afectează deszăpezirea, iar această viteză a fost admisă și de reprezentanții societății Inteco Holding. La viteza de rulare de 15 km/h, în mai puțin de cinci ore drumurile județene ar fi trebuit să fie deszăpezite, pe ambele sensuri de rulare, dacă utilajele ar fi folosite corespunzător, potrivit raportului Direcției Tehnice a Consiliului Județean Arad; echipele de monitorizare și control ale Inteco Holding au patrulat cu mult sub necesar; condițiile de depozitare și împrăștiere a materialelor antiderapante sunt necorespunzătoare, ceea ce poate afecta starea drumurilor județene; potrivit situației care rezultă din analizarea graficelor GPS, utilajele de intervenție nu au acționat în ritm susținut pentru deszăpezirea drumurilor județene. În medie, din ceea ce reiese din raportările GPS, nu s-a acționat mai mult de 35% din timp cu niciun utilaj, ceea ce din punctul nostru de vedere nu justifică echiparea tuturor utilajelor”, se arată în comunicatul semnat de Stoian.

Fără bani pe gratis

În acelaşi comunicat de presă, se vorbeşte despre neplata facturilor, dar şi despre modul în care firma de deszăpezire vrea să facă bani pe spatele arădenilor. „Vom continua să verificăm activitatea de deszăpezire și nu vom deconta lucrările necorespunzătoare. De asemenea, nu suntem de acord cu echiparea unor utilaje care nu funcționează, doar pentru a plăti câte 700 de lei+TVA/utilaj/zi pentru asta”, a mai menţionat administratorul judeţului.