Constituției: proaspăt reabilitată, spartă din nou

O lucrare „Made în România” o putem numi acum și lucrarea de reabilitare a străzii Constituției din Aradul Nou. Iată încă un exemplu că municipiul nostru nu poate avea străzi bune, din moment ce ele sunt sparte fie înainte de recepția lucrării, fie la câteva luni după. Revenind la strada Constituției, nici nu a fost efectuată recepția lucrării și strada a fost deja spartă de-a latul, în dreptul imobilului cu numărul 80. Anul trecut au început lucrările de reabilitare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – PNDL. Acum mai mulți arădeni din zonă ne-au contactat pe adresa redacției Jurnal arădean/Aradon pentru a sesiza faptul că strada a fost deja spartă. Arădenii se întreabă de ce nu pot fi evitate astfel de situații. Răspunsul nu a întârziat să apară. Reprezentanții Companiei de Apă Arad au confirmat intervenția la o avarie produsă în locul indicat.

Avarie la rețea

Am contactat reprezentanții Companiei de Apă Arad care ne-au confirmat că este vorba de o avarie la rețeaua de ditribuție cu apă. „La adresa menționată, str. Constituției nr. 80, Compania de Apă Arad a efectuat lucrări de reparații în urma unei avarii la rețeaua de distribuție. Asfaltul va fi readus la starea inițială”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, reprezentanții Companiei de Apă Arad. Un lucru este cert, acesta este un nou exemplu că mai toate străzile bune, proaspăt reabilitate, ajung să fie sparte foarte repede din cauza diferitelor avarii și probleme la rețele de gaz sau apă de sub pământ. Ce înțelegem de aici? Că astfel de avarii vor apărea tot timpul, rețeaua de țevi de sub pământ, fiind învechită.

Mai 800 de metri din Constituției

Lucrarea de reabilitare a carosabilului și a trotuarului este aproape de finalizare. Conform surselor noastre, segmentul Calea Timișorii – Pescărie (strada Coloniștilor), este finalizată în proporție de 100%. Când vremea va permite, muncitorii vor veni aici pentru a finaliza ultimii 800 de metri pe segmentul Pescărie – Autostradă. Acum mai trebuie ridicate capacele, montate gurile de scurgere și așezat ultimul strat de uzură. În ceea ce privește recepția lucrării, după ce vremea se va mai îmbuna și muncitorii își vor termina treaba, strada va fi predată. Câte șanțuri vor mai apărea până atunci, rămâne de văzut.

Front comun

Cu siguranță, dacă la momentul la care se pregătește reabilitarea unei străzi mai mari, cum este și Constituției, și-ar da întâlnire firma care reabilitează și reprezentanți ai companiilor de apă și gaz, cel mai probabil astfel de situații ar fi mult mai puţine, iar noi nu am mai avea șanțuri și gropi pe străzile proaspăt reabilitate ale municipiului.