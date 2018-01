Continuă criza muncitorilor

Aradul este, în continuare, în căutare de muncitori. Vorbim de lipsa forței de muncă, fie ea calificată sau nu, resimțită acut încă de anul trecut. Iată că începutul de an nu a adus schimbări, firmele din județul nostru fiind în căutarea a nu mai puțin de 1.654 de muncitori. Raportat la nivelul din țară, Aradul este poate cel mai „flămând” județ în ceea ce privește muncitorii. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în București – 4.874, dar și forța de muncă disponibilă este mult mai mare.

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 23.719 locuri de muncă, în data de 30 ianuarie 2018, după cum urmează: Bucureşti – 4.874, Prahova – 1.910, Arad – 1.654, Sibiu – 1.599, Timiş – 1.299, Iaşi – 836.

Tendințe pe piața muncii

„Anul 2017 s-a remarcat pe piața muncii din județul Arad prin manifestarea următoarelor tendințe: scăderea constantă a numărului de șomeri și a ratei șomajului; numărul mare de locuri de muncă vacanțe anunțate de angajatori; numărul mic de persoane care au accesat locurile de muncă vacanțe, datorită interesului scăzut pentru încadrarea pe piața muncii”, a menționat directorul AJOFM Arad, Marinel Henteș, în cadrul unui raport privind activitatea pe anul trecut.

Mai mult, Henteș a subliniat încă de la finele anului trecut că prentru acest an se are în vedere proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, „proiect ce are ca obiectiv identificarea a aproximativ 200 mii persoane neocupare – tineri cu vârsta între 16 și 24 ani, proiectul fiind unul la nivel național”.

Obiective în 2018

Cert este că, momentan firmele din Arad caută cu disperare forță de muncă, apelează la importul de muncitori și, deși încearcă, fidelizarea angajaților, aceștia pleacă în Vest. „Ne propunem ca în acest an să reușim o creștere a gradului de ocupare a forței de muncă, dar și să conștientizăm angajatorii în vederea stimulării angajării în zona de vest prin creșteri salariale sau alte tipuri de facilități”, a mai spus Marinel Henteș.