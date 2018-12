Continuă problemele la CSȘ Gloria. „Copiii se antrenează în condiții improprii!”

Problemele iscate de baza sportivă din Subcetate nu s-au încheiat. După ce în 2016, Primăria a semnat un protocol cu Clubul Sportiv Școlar Gloria, protocol pe care cei dintâi nu l-au respectat, aceștia au încercat să înceteze un contract de concesiune semnat în urmă cu 25 de ani. CSȘ Gloria a acționat în instanță hotărârea de consiliu local ce prevedea încheierea contractului de concesiune a terenului din Subcetate, câștigând acest lucru inclusiv la Curtea de Apel Timișoara.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad, la care au luat parte reprezentanți ai IȘJ, ai CSȘ Gloria, dar și ai părinților copiilor de la Gloria, au fost prezentate problemele cu care se confruntă aceștia, dar și intenția de a acționa Primăria în instanță.

Condiții grele

„Din cauza modificărilor aduse de Primărie, astăzi avem pietre și bolovani pe teren. Ba mai mult, avem bolovani în zonele porților, existând riscul ca în orice moment portarii care se antrenează acolo să dea cu capul de acei bolovani. Vă pot spune că la echipa în care joacă fiul meu sunt doi jucători de lot național al României care anul trecut au pierdut selecția din cauza problemelor la picioare. Unul a fost operat la gleznă, celălalt cu intervenții la genunchi, totul pentru că terenurile de sport și în special de fotbal din municipiu au ajuns în stări improprii. Copiii se mută de pe un teren pe altul, programul de antrenament li se schimbă de la o zi la alta, iar în condițiile acestea nu se poate face performanță”, spune Florin Deznan, unul dintre reprezentanții părinților.

Soluții propuse

„Sunt două soluții, cred eu. Am putea să cerem sprijinul Guvernului și Ministerului Educației Naționale sau am putea să sperăm că domnul primar va reveni la gânduri mai bune. Măcar partea pe care a stricat-o să o readucă în starea inițială. Pentru că bani sunt, excedentul bugetar este 22 de milioane de euro, iar investiția pentru readucerea în condițiile inițiale a terenului din Subcetate ar fi de aproximativ 50 de mii de euro”, a punctat Anca Stoenescu, Inspector Școlar General Delegat al IȘJ Arad.

În instanță

„Următorul pas, dacă nu se schimbă nimic în bine, ar fi acționarea în instanță a Primăriei Municipiului Arad, în baza protocolului semnat la începutul anului 2016. Dar sperăm să nu se ajungă la asta, pentru că acest lucru nu îi ajută deloc pe copii, pentru că un proces va dura cel puțin un an jumate-doi, până să primească CSȘ Gloria o sentință definitivă. De aceea încercăm să sensibilizăm Primăria, pentru că noi considerăm că acești copii ai Aradului, care chiar sunt talentați și au rezultate foarte bune, merită să se antreneze într-o bază sportivă măcar decentă”, adaugă Florin Deznan.

Probleme și la înot

Secția de fotbal a CSȘ Gloria nu este singura care are parte de probleme. Și cei de la înot se antrenează în condiții improprii, copiii având ciuperci din cauza apei de la Delfinul. Și asta nu este singura problemă a înotătorilor arădeni. „Nu am putut să plătim partea noastră de chirie (pentru Bazinul Delfinul – n.r.) către Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret (DJST), pentru că de la Ministerul Educației Naționale nu am mai fost finanțați din luna martie. Pe două luni am reușit să plătim din fonduri proprii, deci avem chiria plătită până în luna mai. De atunci, bazinul este neplătit și există posibilitatea ca DJST să ne interzică să îl mai folosim. Până acum au dat dovadă de bunăvoință, dar există riscul ca de la începutul anului viitor să nu ne mai primească”, conchide Sebastian Lucaci, director adjunct al CSȘ Gloria și profesor la secția de înot a clubului.

Speranța moare ultima?

Așadar, dacă planetele nu se vor alinia, iar Primăria Municipiului Arad nu se va hotărî să își respecte îndatoririle prevăzute în protocolul de colaborare semnat acum aproape trei ani, părinții sunt dispuși să acționeze municipalitatea în instanță și să câștige în justiție dreptul copiilor de a se antrena în condiții care să nu le pună viețile în pericol. De încurajarea sportului de performanță, din păcate, nici nu mai poate fi vorba, fiind nevoiți să sperăm doar că cei mici vor avea condiții de bun simț în care să-și urmeze visurile.