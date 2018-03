Continuitate în performanță la Colegiul Național „Vasile Goldiș”

Pentru al doilea an consecutiv, elevul Tomuța Alexandru din clasa a X a C, s-a calificat la faza națională a trei olimpiade: chimie (prof. Lazea Marius), matematică (prof. Mihăilescu Rareș) și fizică (prof. Lazăr Gabriela), optând pentru chimie. Alături de Tomuța Alexandru vor reprezenta liceul la faza națională următorii elevi: Hnaș Giada, clasa a IX-a E – limba latină (prof. Nicola Mihaela), Joldea Andrei, clasa a X-a B – limba engleză (prof. Belei Cristina), Gavrilă – Ardelean Gloria, clasa a X-a C – limba franceză (prof. Geta Vasilescu), Preutu Adina, clasa XI-a C – biologie (prof. Kurunczi Papp Csilla). Elevii Dolca Simina, XI B (prof. Mirela Aldescu) și Tomuța Alexandru, X C (prof. Rareș Mihăilescu) au reprezentat școala la Concursul Interjudețean de matematică „Traian Lalescu”.

Olimpiade școlare – faza județeană

Nu mai puțin merituoși au fost elevii situați pe primul sau al doilea loc la faza județeană a olimpiadelor școlare, unii dintre ei la o distanță infimă de calificarea la națională. Premiul I: Herman Larisa – XII D, Hajas Timea, XII E – engleză (prof. Morovan Monica), Berbecar Octavian, clasa a VIII-a B (prof. Vidra Alina), Roț Georgiana, X C (prof. Iunia Horodniceanu), Bătrân Rujița, clasa a VII a B, Horhogea Simona, VII B (prof. Alda Cristina). Concursul de matematică „Ioan Aron”, Bătrân Daria- Elena, Spătaru Darius, clasa a III a B (înv. Anca Mica – Prundeanu). Premiul II: Ardelean Luana Anami, clasa a VII a B – biologie (prof. Hididiș Florica), Dolca Simina, clasa XI a B – matematică (prof. Mirela Aldescu), Știucă Adina, clasa a X a E – română (prof. Livia Nadiș), Lunga Alexandru Florin, clasa a X a C – geografie (prof. Savulov Simona), Gocan Vlad, clasa a IX a B – limba engleză (prof. Ivașcu Ioana), Pfaffenrath Eric, VII B (prof. Alda Cristina), Badea Melania, clasa a IX a E-limba latină (prof. Nicola Mihaela), Groza Andrei și Tulcan Rafael, clasa a VIII a B – Limba engleză (prof. Alina Vidra), Farchizon Jacqueline și Gondor Maria, clasa a IV a B – educație civică,Pruny Denisa și Marius Andra, Moț Ana și Seleușan Sofia, clasa a IV a B (prof. Ștefănuț Maria); Concurs Istorie, etapa județeană, Antal David, clasa a VII a B,(prof. Biro Cerasela), Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, Bulz Crina, XII C (prof.Pantea Floarea).

De asemenea, s-au obținut numeroase alte premii și mențiuni: Premiul III: Engleză – Contraș Ioana, X E (prof. Ivașcu Ioana), Berinde Amalia, X C (prof. Horodniceanu Iunia, Covaciu Anamaria, X E (prof. Alda Cristina), Pagubă Oana (prof. Vidra Alina), Buzgău Lorena, clasa a XI-a C, premiul III la concursul de matematică „Adolf Haimovici” (prof. Mirela Aldescu); Biologie – Boboc Anna Maria, VII A (prof. Hididiș Florica); Concurs Istorie, etapa județeană – Balaciu Alexandru, premiul III, Bătrân Rujița, premiul III, ambii din clasa a VII-a B (prof. Biro Cerasela).

Mențiuni: Engleză – Gafencu Raluca, XI E (prof. Alda Cristina), Balaciu Darius, VII B (prof. Alda Cristina), Fugătă Alexandru, X (prof. Alda Cristina); Limba și literatura română: Pagubă Oana, clasa a VIII-a B – mențiune (prof. Laura Fulger), Man Amira, clasa a V-a B – mențiune (prof. Miclean Cristian), Bătrân Rujița, clasa a VII a B – mențiune (prof. Miclean Cristian); Fizică – Copil Andreea și Pruncuț Darius, clasa a IX-a C (prof.Gabriela Lazăr); Biologie – Fădor Darius, a X-a C – mențiune (prof. Hididiș Florica); Religie – Sima Nicușor, clasa a XII a E – mențiune (prof. Costina Daniel); Lectura ca abilitate de viață – Pagubă Oana, Groza Andrei, a VIII-a B – mențiune (prof. Fulger Laura); Concurs Religie ortodoxă – premiul II, Măriș Daria Maria, mențiune, Ștefănuț Patricia (prof. Bercea Florin).

„Felicitări tuturor elevilor și profesorilor care i-au pregătit! Mult succes elevilor calificați la faza națională!”, este mesajul conducerii Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad.