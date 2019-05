Contre pe sănătatea arădenilor

ARAD. Un proiect de hotărâre care prevede încheierea unui protocol între Consiliul Judeţean Arad şi Primăria Arad, protocol care se referă la investiţii în Spitalul Judeţean Arad, nu a fost adoptat, după ce consilierii judeţeni nu au căzut de acord asupra subiectului dezbătut în document. Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de grupul PSD-ALDE, iar prin acest protocol se dorea ca municipalitatea să investească bani mai mulţi în sistemul de sănătate, respectiv în Spitalul Judeţean Arad.

„Propunem supunerea spre aprobare a Consiliului Județean Arad a proiectului de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, şi Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, în vederea realizării investiţiilor în infrastructura medicală şi serviciile de sănătate publică, oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu scopul de a proteja şi promova sănătatea populaţiei rezidente a municipiului Arad”, se specifică în proiectul de hotărâre. Consiliul Judeţean s-a întrunit în şedinţă ordinară miercuri, 29 mai, iar unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi era şi cel referitor la protocolul cu Primăria.

Discuţii contradictorii

Preşedintele CJA, Iustin Cionca, a fost primul care a luat cuvântul şi a vorbit despre acest protocol. „Eu sunt primul care sunt de acord să primim bani în plus pentru investiţii în Spitalul Judeţean. Şi, după cum aţi spus, municipiul are un buget mult mai generos decât al nostru, deci ar putea aloca fonduri. Numai că acest parteneriat trebuie încheiat pe lege. Funcţionarii de la primărie spun că legea interzice primăriei să finanţeze investiţii în Spitalul Judeţean pe motiv că unitatea medicală deserveşte tot judeţul, nu doar municipiul. Juriştii noştri şi juriştii primăriei trebuie să se pună de acord şi să găsească modalitatea legală prin care să încheiem acest protocol. Eu propun să amânăm, pentru moment, proiectul până când reuşim să găsim varianta legală şi până când adoptă Consiliul Local Municipal prima dată o astfel de hotărâre”, a spus Cionca.

Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE, a spus că „nu cred că ar fi o problemă dacă adoptăm noi primii protocolul şi apoi se adoptă în CLM”. La rândul său, vicepreşedintele CJA, Sergiu Bîlcea, a intervenit şi a spus că „există deja o colaborare cu Primăria Arad pe domeniul sănătăţii. Municipalitatea a investit zece milioane de lei în ultimii doi ani în clădirile Spitalului Judeţean care aparţin Primăriei, respectiv în fostul Spital Municipal. Protocolul acesta ar fi binevenit, numai că trebuie să găsim varianta lui corectă”. Practic, se pare că Primăria Arad are dreptul să bage bani în clădirile care îi aparţin, inclusiv să le doteze cu aparatură medicală, dar nu poate aloca niciun leu clădirilor care aparţin Consiliului Judeţean.

A picat

După discuţiile dintre cele două tabere, proiectul a fost supus votului, iar consilierii judeţeni din grupul PNL-UDMR s-au abţinut, aşa că proiectul a fost respins. Cu toate acestea, Cionca a promis că va fi reintrodus pe ordinea de zi în momentul în care va fi identificat cadrul legal pentru aprobarea acestei colaborări.