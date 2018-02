Controale la toate unitățile de parchet din țară

Procurorul general al României a dispus în 21 februarie efectuarea unui control la toate parchetele din țară, la DNA și DIICOT. Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, prin procurori desemnați vor efectua controalele, în timp ce la DNA și DIICOT – de controale se vor ocupa procurorii șefi.

Controlul a fost dispus în urma „aspectelor semnalate de mass-media în ultima perioadă cu privire la conduita unor procurori în relația cu justițiabilii și a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor”.

Controalele vor viza identificarea tuturor riscurilor interne și a vulnerabilităților cu caracter general și concret (cazuri punctuale) care afectează activitatea de la nivelul celor două direcții și a celorlalte unități de parchet, verificarea situațiilor în care sunt mediatizate aspecte negative ce pun în discuție integritatea și capacitatea procurorilor de a-și îndeplini atribuțiile legale, verificarea modalității de respectare a legii în activitățile curente care, prin natura lor, aduc limitări drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (temeinicia propunerii adresate judecătorului de drepturi și libertăți; modul de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, solicitarea autorizării și efectuarea perchezițiilor domiciliare și corporale și luarea măsurilor preventive și executarea mandatelor de aducere).

Rapoartele de control (conținând inclusiv propuneri de măsuri) vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Activitatea de verificare dispusă la nivel național, inclusiv la direcțiile specializate ale Ministerului Public și la unitățile care au făcut obiectul materialelor jurnalistice, are ca scop identificarea, prevenirea și combaterea potențialelor vulnerabilități în cadrul unităților de parchet. Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dorește să asigure opinia publică de faptul că sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de tipul celor lansate în media. Astfel, controlul dispus are în vedere necesitatea asigurării și menținerii unui cadru general de respectare a integrității și deontologiei la nivelul corpului procurorilor, în conformitate cu statutul profesional și cu standardele europene în materie, care să genereze premisele pentru îndeplinirea rolului constituțional al Ministerului Public”, se arată într-un comunicat al Ministerului Public.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad și Parchetele de pe lângă Judecătoriile Ineu, Lipova, Gurahonț și Chișineu Criș funcționează în subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara. De asemenea, la Arad, funcționează și un birou teritorial al DIICOT.