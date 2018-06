Controlorii CTP, „branduiți”. Aceștia au tricouri inscripționate „CTP Control”

În a doua jumătate a lunii aprilie, consilierul local Ilie Cheșa venea cu propunerea achiziționării de uniforme pentru controlorii din mijloacele de transport în comun ale Companiei de Transport Public (CTP) Arad, pe motiv că unii dintre aceștia au comportament neadecvat și nu pot fi identificați de către călători.

Inscripții și marcă individuală

„Uniformele” au devenit realitate o lună mai târziu. La jumătatea lunii mai, Compania de Transport Public Arad a achiziționat tricouri de culoare albastru închis, inscripționate cu „CTP Control”, pe care controlorii sunt obligați să le poarte în timpul serviciului. „Am tot avut reclamații de la călători că nu pot fi identificați, că unii au comportamente neadecvate (controlorii – n.red.) și am stabilit că interesul nostru nu este să fie prinși călătorii în flagrant, ci să se controleze traficul ilegal. Am achiziționat aceste tricouri, ca să fie ușor de identificat. În spate scrie CTP Control, în față la fel și, ca semn distinctiv, fiecare are inscripționat pe buzunarul din stânga-față, marca fiecărui angajat, formată dintr-o literă și câteva cifre, aceștia putând fi identificați după marcă. În continuare, vor rămâne și ecusoanele la gât, însă pe tricou, marca este mai vizibilă. Nu mai e stres în rândul călătorilor și eliminăm discuțiile că diferiți indivizi fac pe controlorii și cer bani călătorilor”, spune Claudiu Godja, directorul general al CTP Arad.

„Un pas spre normalitate”

De cealaltă parte, Ilie Cheșa, cel care a lansat propunerea în spațiul public, spune că decizia CTP-ului îl bucură. „E un pas spre normalitate, pe care îl salut. Rămâne doar ca Primăria să înceapă și ea să ia măsuri bune pentru transportul în comun. S-ar putea accesa fonduri europene pentru modernizarea stațiilor, de exemplu, pentru extinderea lor, să nu-i mai plouă pe călătorii care așteaptă tramvaiul. Și rămâne, desigur, și marea problemă a biletelor de tramvai, care, în opinia mea, ar trebui reduse la cel puțin jumătate față de nivelul actual”, spune consilierul local.

Situația în alte orașe

Uniformele controlorilor din mijloacele de transport în comun sunt implementate deja în multe alte orașe ale țării. Angajații Regiei Autonome de Transport București, cei ai Societății Transport Public Timișoara, sau cei ai Oradea Transport Local, de exemplu, au deja de ceva vreme uniforme.