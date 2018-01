Convenţia anuală a Bisericilor „Râul Trezirii”

„La acest eveniment cu semnificații spirituale deosebite, participă și personalități marcante ale Convenției Bisericilor „Râul Trezirii”, dintre care amintim pe: pastorul HERMAN MAYER (Germania) pastor MENGHER PETRU (PICĂ) din Timișoara pastor DANIEL RUSU din Brașov pastor LUCIAN CHIȘ din Timișoara care este și Președinte al Federației Bisericilor Creștine din Romania, și nu în ultimul rând veteranul pastor IOAN CABA de la Oradea. Convenția Anuală a Bisericilor “Râul Trezirii” din România și Diaspora se prezintă in acest an al CENTENARULUI MARII UNIRI sub diviza spirituală ”RODIREA SUPRANATURALĂ” și invită pe toți arădenii, iubitori de Dumnezeu, să participe la acest eveniment spiritual creștin și urează arădenilor un an 2018 cu binecuvântări de la Dumnezeu și cu propășire materială și spirituală„, a transmis Președintele Bisericilor „Râul Trezirii”, Samuel Caba.