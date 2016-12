Copil calcă pe urmele lui Djokovic, la… dietă!

„Sincer, am 26 de ani, dar mă simt ca la 18 ani. Timpul a trecut foarte rapid. La începutul carierei profesioniste, nu mă simţeam capabil să joc în turneele importante. De când am început să lucrez cu un psiholog sportiv, Ioan Popoviciu din Oradea, am început să am încredere mai mare în mine, că pot să intru în prima sută ATP. După Cupa Davis, domnul Popoviciu m-a ajutat foarte mult, am avut rezultate chiar de la începutul colaborării. Cred că pregătirea mentală este extrem de importantă. Eu am pierdut foarte multe meciuri aşa, cu adversari mai slabi decât mine. Mă băteam singur, puneam foarte multă presiune pe mine şi nu reuşeam să gândesc limpede. Mă gândeam doar că o să-i dezamăgesc pe cei de acasă. Eu nu joc pentru bani, de când m-am apucat de tenis am vrut să văd până unde pot să ajung”, a spus, pentru ProSport, „Tunarul din Carpaţi”.

Fără gluten

„Am început o dietă fără gluten, mănânc mult peşte, fructe de mare şi alte produse light. Cum m-am hotărât? Eram în Australia şi mâncasem foarte mult dulce, simţeam nevoia asta. Apoi m-am îngrăşat 5 kilograme şi am decis să schimb dieta. Mă simţeam balonat şi obosit de la gluten, mi-am făcut analize şi am descoperit că aveam o mică intoleranţă. Am şi slăbit 7-8 kilograme, am 85 de kilograme, mă simt foarte bine. Novak Djokovic este cel mai cunoscut tenismen care a adoptat dieta fără gluten, dar cred că Victor Crivoi a fost printre primii care a luat această măsură”, a mai spus Marius Copil.

Debut în Thailanda

Copil a câştigat în acest an un turneu challenger (Budapesta) şi a disputat două finale (Surbiton şi Bratislava), fiind foarte încrezător că poate intra printre primii 100 de tenismeni ai lumii în 2017. Debutul său se va produce, în 2 ianuarie, la un challenger cu premii în valoare de 50.000$, la Bangkok (Thailanda), unde va juca simplu şi dublu.