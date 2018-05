Copil de 7 ani ascuns sub pătură pentru a fi trecut ilegal frontiera

Un bărbat din Turcia și o femeie din România, soț și soție, care călătoreau cu un autoturism marca BMW, înmatriculat în Elveția, s-au ales cu dosare penale după ce polițiștii de frontieră au descoperit pe bancheta din spate a mașinii, un copil în vârstă de 7 ani, ascuns sub o pătură. „În data de 12 mai 2018, în jurul orei 02.29, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II – Csanadpalota, judeţul Arad, s-a prezentat pentru a ieşi din ţară, cetățeanul turc Askin A., însoțit de soția sa, cetățean român Carmen A. călătorind într-un autoturism marca BMW, înmatriculat în Elveția. Cu ocazia controlului specific, poliţiştii de frontieră au descoperit ascuns, sub o pătură, pe bancheta din spate, un copil. În cadrul cercetărilor, cei doi au declarat că minorul este copilul lor, are 7 ani şi doreau să ajungă cu el în Elveția. Cei doi părinţi au recurs la această metodă deoarece, pașaportul românesc prezentat la control era expirat și nu i-au obţinut un alt document de călătorie valabil. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la trecere ilegală a frontierei de stat”, au declarat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad.