Copil de 9 ani, atacat de un câine agresiv pe strada Constituției. Băiatul a ajuns în stare gravă la spital

Atacul s-a petrecut marți seara, în jurul orei 20:00, înainte să se înnopteze, când copilul se întorcea acasă de la joacă. „A sărit la oameni! Și aici, în parc, sare la oameni. A sărit la oamenii cu biciclete. Să vină hingherii să ia câinele. Și la o bătrână a sărit, dar nu a mușcat-o că au sărit oamenii de la o alimentară”, a povestit un martor despre câinele agresiv.

Pe stradă, în apropiere de domiciliu, în dreptul proprietății stăpânilor câinelui, patrupedul, care era lăsat nesupravegheat, a început să alerge lătrând spre copil. Acesta s-a speriat și a încercat să renunțe la bicicletă și să fugă, însă a fost ajuns din urmă de câine, care l-a atacat violent.

„Copilul a fost mușcat pe strada Constituției din Arad. A fost mușcat grav. Doi proprietari care consumă alcool dețin un câine periculos care mușcă oamenii pe stradă. Și ei sunt o problemă pe stradă, beau și fac probleme, atât ei cât și câinele aproape că omoară oameni. Aproape că mi-a omorât copilul, mi l-a mușcat în proporție de 90 la sută pe corp și autoritățile își pasează responsabilitățile, în acest moment câinele fiind liber, pe stradă. Iese pe poartă cum vrea el. Efectiv sunt șocat de ce se întâmplă. Nu îmi mai rămâne decât să plec din țara asta, sincer. Situația este foarte gravă de data aceasta. Dacă nici acum nu este luat câinele de acolo…”, a declarat tatăl copilului mușcat de câine.

„A fost în parc, este un parc mai jos, câteva case de noi. S-a jucat fotbal cu băieții și venea spre casă cu bicicleta și în apropierea casei era câinele, scăpat pe stradă. A fugit după Timotei, el s-a speriat, s-a dat jos de pe bicicletă și a fugit, dar s-a împiedicat de o piatră, a căzut și câinele l-a atacat. Când a ajuns acasă, în curte, mi-a zis <<Mama, să nu te sperii, m-a mușcat câinele lui Marin! Nu intra în panică, fiindcă nu e ceva grav>>. Zic: <<Mami, nu mă sperii, dar să văd despre ce e vorba>> și când am ridicat hainele și am văzut… M-am șocat! A venit ambulanța”, a povestit mama băiatului. Transportat de urgență la spital, copilul a fost operat la picior. „Copilul este în acest moment în stare stabilă, sub supravegherea medicilor. A venit la Unitatea de Primire Urgențe cu plăgi multiple, cele mai grave fiind în zona coapsei, unde a și fost operat”, a precizat reprezentatul Simina Roz, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Clinic Județean Arad.

Câiniele, se pare, provine din rasa ciobănesc german. După atacul asupra copilului, locuitorii au sesizat Gospodărirea Comunală Arad (GCA) cu privire la faptul că partupedul este agresiv și că a mușcat un copil. Un echipaj din cadrul instituției s-a deplasat la fața locului, găsindu-l pe câine hoinărind pe strada Constituției. Au încercat să-l captureze, însă patrupedul a fugit în curtea imobilului deținut de stăpâni. De asemenea, astăzi alte echipaje din cadrul GCA au fost trimise la fața locului, alături de polițiști, pentru a ridica patrupedul agresiv și a-l transporta la adăpost.

Tatăl băiatului mușcat de ciobănescul german ne-a mărturisit că, de-a lungul timpului, mai multe persoane au fost mușcate de acest câine, însă niciuna nu a avut răni atât de grave, iar la Poliție nu a fost depusă nicio plângere în acest sens – deși echipajele de poliție care mențin ordinea și liniștea publică în zonă nu sunt străine de adresa stăpânilor câinelui. Este vorba despre un bărbat și o femeie care trăiesc în concubinaj, scandalurile fiind la „ordinea zilei” între cei doi.

Între timp, tatăl copilului a făcut și o plângere penală la Poliție. „În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluare de către proprietar a măsurilor de prevenire a atacului canin, conform OG 55/2002”, a declarat agent șef adjunct Claudia Iuga, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Arad.

Stăpânii câinelui au fost amendați și cu 500 de lei pentru că au lăsat nesupravegheat animalul. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.