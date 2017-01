Copil este liderul echipei de Cupa Davis în Belarus

Căpitanul nejucător al echipei noastre, Andrei Pavel, i-a nominalizat, alături de Marius Copil (numărul 127 ATP la simplu), pe Adrian Ungur (316 ATP la simplu), Nicolae Frunză (582 ATP la simplu) și Horia Tecău (19 ATP la dublu).

Marius Copil (26 de ani) are 19 jocuri în Davis Cup, din care 12 încheiate cu victorii, el fiind prezent de 17 ori sub tricolor.

„Meciul de la Minsk va fi unul foarte dificil, așa cum sunt de obicei meciurile din Cupa Davis. Belarus are o echipă solidă, cu jucători tineri, care vor căuta să se afirme în acest meci. Din păcate noi mergem și fără Florin Mergea care se reface după o accidentare și are nevoie de această pauză. În lotul României pentru acest meci îl vom avea pe Nicolae Frunză, un jucător tânăr și talentat. De asemenea va merge la Minsk și Ștefan Paloși, un junior de viitor, care trebuie să se obișnuiască încă de pe acum cu atmosfera meciurilor de Cupa Davis”, a declarat Pavel.

Vladimir Volcikov, căpitanul nejucător al echipei Belarus, a convocat pentru meciul cu România jucătorii Ilia Ivașka (177 ATP la simplu), Egor Gherasimov (326 ATP la simplu), Iaroslav Șila (217 ATP la dublu) și Max Mirnîi (21 ATP la dublu).

Cele două echipe s-au mai întâlnit o dată în Cupa Davis, în 2005, când România s-a impus cu 3-2 la Brașov în primul tur al Grupei Mondiale.