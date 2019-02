Copil întâlnește Zimbabwe la Piatra Neamț

„Vom juca la Piatra Neamț meciul din 5–6 aprilie, de Cupa Davis, cu Zimbabwe. Este o localitate primitoare, unde băieții s-au simțit bine și data trecută”, declară George Cosac, președintele FR de Tenis.

Copil et comp. au mai jucat la Piatra Neamț în luna februarie a anului trecut, depășind cu scorul de 4–1 naționala Luxembourgului.

În noul format al Davis Cup, România va juca un singur meci în 2019, după două sezoane în care a susținut câte trei meciuri pe an.

Marius Copil a fost selecționat de 17 ori sub tricolor, susținând 28 de meciuri la simplu și 7 la dublu, în care a înregistrat 18, respectiv 3 succese.