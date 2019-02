Copil s-a despărțit de antrenorul Andrei Pavel

„Aș vrea să anunț că în această săptămână am încetat colaborarea cu Andrei Pavel. Am învățat multe în perioada în care am lucrat împreună, nivelul jocului meu a crescut și am făcut împreună un rezultat excepțional, dar în acest moment am decis amândoi că e mai bine să ne oprim. Îi mulțumesc că a fost lângă mine și a încercat să-mi transmită toate lucrurile pe care el le-a acumulat de-a lungul timpului. Mulțumesc, Andrei!”, a scris Copil pe rețelele de socializare.

În perioada petrecută alături de „Cneaz”, arădeanul legitimat la CSM București a urcat pe cel mai bun loc al carierei (56 ATP), susținând finala turneului ATP de la Basel, în compania lui Roger Federer, însă în acest debut de sezon tenismenul a înregistrat trei succese în nouă partide, coborând pe poziția 72 ATP.