Marius Copil s-a transferat la CSM București!

CS Municipal Arad a mai pierdut un sportiv de calibru în favoarea clubului omonim din Capitală, după atletul Andrei Gag (sportivul ultimilor ani în județul Arad), tenismenul Marius Copil alegând să reprezinte clubul din București.

Alături de club, „Tunarul din Carpați” a schimbat și antrenorul. „Înainte de a pleca spre Cincinatti am luat decizia de a încheia colaborarea cu antrenorul meu de tenis, Andrei Mlendea, după o perioadă de doi ani și jumătate. După câteva zile în care am căutat variante și optiuni pentru viitor, am căzut de comun acord cu Andrei Pavel să începem colaborarea. El a ajuns chiar înainte de calificările pentru Cincinnati, unde am inceput direct cu un antrenament”, spune arădeanul.

Singur la US Open

Singurul reprezentant al României în turneul masculin de la US Open, tenismenul Marius Copil, va avea o misiune extrem de dificilă în primul tur. Marius îl va întâlni, marți seara, pe croatul Marin Cilic, cap de serie numărul 7 în acest an.