Copil va juca alături de Simona Halep

„Sports Festival aduce la Cluj-Napoca nume mari ale tenisului mondial alături de cel mai îndrăgit sportiv al României, Simona Halep, Marius Copil, Flavia Pennetta și Fabio Fognini. Întâlnirea dintre echipa României și echipa Italiei va avea loc în 15 iunie, în cadrul ediției a 2-a a festivalului. Confruntarea dintre echipa României și echipa Italiei cuprinde 3 meciuri – simplu feminin: Simona Halep vs. Flavia Pennetta, simplu masculin: Marius Copil vs. Fabio Fognini, dublu mix: Simona Halep, Marius Copil vs. Flavia Pennetta, Fabio Fognini. Soții Flavia Pennetta și Fabio Fognini sunt unii din cei mai buni jucători de tenis ai ultimilor ani, au prezențe constante în fazele finale ale marilor turnee. Pennetta a fost prima jucătoare din Italia care a reușit să ocupe locul 1 în clasamentul mondial de tenis, iar Fognini are 9 titluri ATP (din care 1 turneu de Grand Slam la dublu)”, se arată în comunicatul organizatorilor.