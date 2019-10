Copilul de 3 ani, găsit la Piața Sârbească, reunit cu mama. Femeia ar fi spus că nu are telefon și nu a putut sesiza dispariția

Copilul, care are 3 ani și 2 luni, a fost găsit duminică seara în zona Piața Sârbească, de către o femeie în vârstă de 54 de ani. Aceasta a încercat să-i găsească familia și locul unde stă. În zadar însă. Copilul nu a putut spune numele său, al mamei sau să dea orice indiciu care ar fi condus la găsirea familiei sale, astfel că luni, în jurul orei 15:30, femeia a sunat la 112, iar polițiștii au demarat cercetările. „S-a constituit o echipă mixtă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, proximitate și ordine publică, care a demarat demersurile pentru identificarea familiei minorului. Datele despre copil au fost furnizate presei locale și centrale, pentru operativitate. La aproximativ 20 de minute de la apariția imaginilor cu copilul în media locală, o femeie a sunat la 112, recomandându-se ca fiind mama copilului, care domiciliază în zona în care copilul a fost pierdut. O patrulă de ordine publică s-a deplasat la adresa indicată pentru a aduce femeia la sediul poliției municipiului. În jurul orei 17:20, mama a ajuns la sediu, fiind identificată. Are 33 de ani și este din Arad, iar copilul are 3 ani și 2 luni. A fost informată DGASPC, urmând a fi făcute cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a dispărut minorul, precum și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.

DGASPC verifică

Copilul a fost reunit cu mama sa, care l-a luat acasă. DGASPC efectuează verificări în acest caz. „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad împreună cu Direcția de Asistență Socială Arad, aflată în subordinea Primăriei Municipiului Arad, au început, conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, procedurile de verificare a modului în care minorul este îngrijit și dacă părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile părintești de asigurare a condițiilor materiale și de supraveghere a copiilor. Din primele informații reiese faptul că mama este unicul întreținător legal al copilului”, a declarat Diana Vogel, din cadrul DGASPC Arad.