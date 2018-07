Corul „Emil Monția”, în concert la Praga

Renumit pentru tradițiile sale muzicale și viața culturală, fiind un oraș al marilor muzicieni, precum Dvorak, Smetana sau Mozart, orașul ceh Praga găzduiește an de an Prague Summer Choral Meeting, cel mai popular eveniment cultural al Cehiei. Anul acesta, evenimentul se desfășoară în două weekenduri: 12-15 iulie și 2-5 august.

În prima parte a festivalului, printre participanți s-a regăsit și Corul de Cameră „Emil Monția” din Arad. Artiștii au susținut, sub bagheta dirijorală a lui Ovidiu Boar, două concerte: vineri, 12 iulie, la Biserica St. Nicolas, din piața centrală a orașului vechi și sâmbătă, 13 iulie, la Biserica St. Michal V Jirchářích, din orașul nou.

„Prestaţia membrilor corului din Arad a fost deosebită începând de la costumele populare, aparţinând diferitelor zone folclorice din România şi culminând cu interpretarea unor compoziții românești, semnate de Timotei Popovici, Augustin Bena, Gheorghe Danga, Emil Monția, Doru Șerban sau George Enescu, dar și muzică din filme, din repertoriul spaniol sau cel rus. Auditoriul a fost plăcut impresionat, aplaudând entuziast fiecare interpretare. Ansamblul coral a fost felicitat de organizatori și invitat să participe și la edițiile viitoare, chiar după acestă primă audiție”, transmit reprezentanții corului.

Corul „Emil Monția” și-a inceput activitatea in 1970 sub egida Casei de Cultură a municipiului Arad, din 2011 a activat in cadrul Teatrului Clasic „Ioan Slavici’” Arad, iar din martie 2015 este constituit în Asociația Culturală „Emil Monția”.