Cosmin Leucuța, Tânărul Prozator al Anului 2018

Așa cum anunțam săptămâna trecută, doi arădeni au fost nominalizați la titlul de Tânărul Prozator al Anului 2018: Cosmin Leucuța și Andrei Lucian Mocuța. Câștigător al premiului a fost desemnat Cosmin Leucuța, premiat pentru romanul „Hoodoo”, publicat anul trecut la Polirom.

„Lupta a fost strânsă”

„O consider o mare onoare. Nu mă așteptam, dar mă bucur. Cred că juriul a avut niscaiva bătaie de cap cu noi și sunt ferm convins că lupta a fost strânsă (eu, unul, mă așteptam să ia altcineva premiul). Felicitări celorlalți poeți, prozatori şi critici nominalizați şi laureați”, scrie Leucuța pe contul său de Facebook.

Despre carte

„Înainte să împlinească 18 ani, Sofia află că a rămas însărcinată cu Knopf, un om foarte influent, aflat în plină ascensiune. Sarcina fetei nu are cum să rămână fără urmări, aşa că Albert este trimis să o ucidă. În scenă intră Paul, un bărbat misterios şi tăcut, care o salvează pe Sofia şi apoi o ia cu el într-o călătorie spre Vest şi spre libertate, încercând să pună cât mai mulţi kilometri între ei şi necruţătorul Albert. Pe urmele lor porneşte şi Anton, fratele geamăn al fetei, hotărât să-şi recupereze cu orice preţ sora pe care o crede răpită. În paralel, Isabela se luptă cu dragostea ei împărţită în două, cu sentimentele de vinovăţie şi cu alegerea pe care trebuie să o facă în curând. Dumnezeu îşi face apariţia în carne şi oase. Are buzunarele pline cu secrete, iar agenda lui este cel puţin sinistră. Toţi sînt legaţi prin nenumărate fire invizibile şi, fără să ştie, se îndreaptă cu viteză în aceeaşi direcţie, spre o întîlnire – şi un personaj – care le va schimba vieţile pentru totdeauna”, se arată în descrierea volumului „Hoodoo”, semnat de Leucuța. Cartea, apărută la editura Polirom, face parte din colecția Ego. Proză și are 480 de pagini.