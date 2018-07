Costea: „Să ne luăm gândul de la finanțare”

Acum exact o lună, team-managerul de la UTA, Marian Costea promitea că va aduce bani la UTA. „Vorbesc pe ce am, nu pe ce nu am. Am doar 25.000 de euro pe lună, dar vreau 60.000, să ne batem la promovare. Până în 15 iulie vom prezenta investitorii” – ne spunea Marian Costea. Din păcate, nimic nu s-a mai realizat. Iată de ce…

„Nu ne putem baza decât pe noi“

Marian Costea explică ce s-a întâmplat: „La ora respectivă, când am discutat cu oamenii care vor să vină, eram sigur 99%. Totul a fost până să bage mâna în buzunar după bani. Au zis că vin, dar atunci când era vorba să vină să semneze, a intervenit câte ceva, au tot amânat și am ajuns la concluzia că nu mai trebuie să spun nimic, ne cam putem lua gândul de la finanțare. Oamenii vin doar pentru reclamă și imagine, nu vine nimeni cu bani și să fie dezinteresat. Trebuie să ne bazăm pe noi și în special pe domnul Meszar, nu știm cât mai rezistă. Trebuie să mergem din poartă în poartă, să atragem sponsori locali, deoarece s-a dovedit, iată că nu vine nimeni din afară dacă nu are un anumit interes. La ora actuală stăm prost la capitolul sponsori și cu contractele de publicitate. Cu această ocazie fac un apel la toți suporterii, la toți iubitorii de fotbal din Arad, să ne ajute procurându-și abonamente, nu vrem cutia milei. Fără bani, se știe, nu se poate face nimic. Obiectivul îl vom stabili săptămâna viitoare, dar eu cred că va fi o clasare în prima parte a campionatului”.