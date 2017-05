Costin, confirmat la UTA Under 19

Prima echipă, merge la Clinceni, aşa că trebuie aleşi cu atenţie jucătorii care pleacă spre Bucureşti, deoarece şi juniorii au meci important.

„Pentru noi, urmează un meci extrem de important la Clinceni, voi lua cei mai în formă jucători. E drept, echipa Under 19 are un joc la fel de important, aşa că vom cântări cu atenţie cum împărţim jucătorii. Costin e cert că rămâne la Arad, mai am în cap câţiva jucători, dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu Filaret” – spune Roşu.

Din câte se pare, tehnicianul UTA-ei se gândeşte să-i mai lase acasă pe Copaci şi Jorza, care să întărească echipa Under 19.

UTA Under 17 joacă şi ea semifinală la Liga Elitelor, însă primul meci e în deplasare, la CSU Craiova. Partida se dispută tot duminică, în Bănie, de la ora 14.