Crăciun Regal în judeţul Arad

Ca în fiecare an, membrii Familiei Regale petrec Crăciunul la Castelul Regal de la Săvârşin împreună și vor lua masa în familie la castel, așa cum este tradiția instituită decătre Regele Mihai I. Pentru membrii Familiei Regale, Crăciunul reprezintă o sărbătoare petrecută în familie.

Masa festivă e împodobită pentru în verde şi auriu. De toate s-a ocupat

personal Majestatea Sa Margareta, care şi-a dorit ca în acest an împodobirea mesei să aibă un mesaj cu totul special: verdele are legătură cu încălzirea globală, iar auriul vrea să însemne că România e aur pentru Majestatea Sa.

La masa de Crăciun, membrii familiei vor avea curcan umplut, dar şi produse din carne de porc sau pui, precum şi multe legume. Bucatele sunt pregătite de către Viorica Călin, care e bucătăreasa Familiei Regale de mai bine de 18 ani.

Bradul si cadourile

În salonul mare al castelului tronează un brad de 3 metri, din pădurile regale. Principesa Margareta a împodobit bradul în alb și auriu pentru a se asorta cu decorațiunile mesei de Crăciun. Sub brad aseptă cadourile care sunt deschise în seara de Crăciun.

Dacă la Săvârșin memoria și imaginea Regelui Mihai sunt prezente în continuare, o decorațiune specială cu Nașterea Mântuitorului a fost amplasată în memoria Reginei Ana.

Familia Regală va petrece privat restul zilelor de Crăciun și Revelionul, la Castelul Săvârșin.

La Castel se află Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu, alături de ASR Principesa Elena, E.S. Alexander Phillips Nixon, ASR Principesa Sofia, ASR Principesa Maria și familia fratelui principelul Radu.