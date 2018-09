Cratere ca pe Lună pe un drum județean din Arad

Am fost contactați de cititorii noștri din județ care ne-au semnalat situația deplorabilă a drumului ce leagă localitățile Șomoșcheș, Berechiu și Talpoș (limită cu județul Bihor). Vorbim de aproximativ 16 kilometri de carosabil care, conform informațiilor și fotografiilor furnizate de Ciprian V., se află într-o stare foarte proastă. Adică este plin de gropi pe toată lungimea segmentului amintit mai sus. Arădeanul ne mai spune că de aproximativ trei ani de zile nu s-a mai făcut absolut nimic pe acest drum. Nici măcar nu s-au mai plombat gropile.

Reparații… „în acest an”

Am luat legătura cu reprezentanții Consiliului Județean Arad pentru a afla dacă există soluții de moment, cel puţin să se plombeze gropile, în condiţiile în care la noi în ţară, dacă vorbim de reabilitare, lucrurile pot fi tărăgănate ani de zile. Răspunsul nu a întârziat și am primit o promisiune: drumul va fi reparat în decursul acestui an, existând șanse să fie reparat chiar în următoarea lună de zile.

„Tronsonul de drum județean DJ709 dintre localitatea Berechiu si limită județ Bihor urmează a fi reparat în cadrul«Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene», finanțat din bugetul propriu al județului Arad, în cursul anului 2018”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, reprezentanții Consiliului Județean Arad.