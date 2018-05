Creșterea numărului donatorilor de organe, datorată persoanelor decedate în urma unor supradoze

Noile date publicate în revista New England Journal of Medicine confirmă ceea ce asociaţiile din domeniul transplantului constataseră pe teren de mulţi ani şi anume că, în timp ce în anul 2000, au fost prelevate organe de la doar 59 de persoane decedate în urma unei supradoze, în 2016, cifra a trecut de 1000 în State Unite.

Per ansamblu, creşterea numărului de donatori de organe în ultimii cinci ani este datorată în principal supradozelor, au concluzionat cercetătorii. Sursa: Agerpres