„Creșterea salariilor e o reparație morală”

Majorarea salariilor angajaților CJA a trecut fără probleme de votul consilierilor județeni, dar liderul grupului PSD din CJA, Marius Sulincean, a ținut să amintească: „Nu este deloc bizar că în prag de campanie electorală, liberalii decid dintr-o dată să dea curs unei iniţiative a PSD Arad, de mărire a salariilor angajaţilor CJA”.

„De drept, era normal ca acest lucru să se întâmple cu un an de zile în urmă, când noi am formulat un amendament în acest sens, pentru a aduce funcţionarii CJA la nivelul de salarizare prevăzut de legea salarizării unitare, iniţiativă legislativă social-democrată votată în Parlamentul României. În tot acest timp, PNL a umblat cu cioara vopsită, înjurând Guvernul şi venind cu argumente slabe, neviabile, adică s-a opus acestei creşteri salariale. Am spus-o de nenumărate ori, oportunismul, făţărnicia şi tactica de dezinformare a liberalilor sunt principalele lor arme politice. Pentru ei nu contează parteneriatul cu cetăţenii, nevoile lor ci interesele propagandistice de partid. E trist că munca şi interesul lor se limitează la 2 luni o dată la 4 ani, în buza unui scrutin electoral. Până la urmă însă trebuie să vedem jumătatea plină a paharului, faptul că funcţionarilor oneşti şi muncitori din CJA le-a fost aplicată, chiar dacă tardiv, o reparaţie morală. Pentru noi «mai mulţi bani în buzunarele românilor» nu reprezintă un slogan ci un obiectiv de zi cu zi!” afirmă Marius Sulincean, liderul grupului PSD din Consiliul Judeţean.