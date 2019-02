Cristi Păcurar: „Am făcut un joc reușit”

„Am făcut un joc reușit, folosind echipa care, în proporție de 70-80%, va fi pe teren și cu Brăila. Este îmbucurător că nu am primit gol, dar e clar că mai avem de muncit la capitolul posesie cu progresie. Am avut ocazii clare în ambele reprize, așa că – per total – eu spun că am făcut o repetiție bună înaintea jocurilor oficiale. Mai căutăm un jucător ofensiv, un marcator. Încercăm să nu ne grăbim, deși suntem la limită cu timpul, dar trebuie să fim atenți cu ceea ce vine pentru a rămâne la echipă. Nu l-am folosit pe Cipri Rus, tocmai pentru a-i vedea la lucru pe cei doi atacanți, Basrak și Cano. Rămâne să vedem ce decizie vom lua în privința lor, deocamdată nu ne putem pronunța pentru că am văzut prea puțin” – a declarat Cristi Păcurar.