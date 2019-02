Cristi Păcurar: „Scorul corect trebuia să fie 6-0”

„A trecut şi primul meci din acest an, e bine pentru prima etapă. Chiar dacă cunoşteam problemele Brăilei, am fost precauţi şi asta pentru că aveam şi noi problemele noastre. Am deschis repede scorul, asta ne-am şi propus, dar ca joc am început cam greoi partida. Se vede cu ochiul liber că sunt probleme de omogenitate, relaţiile de joc suferă, atâte pe axul central, cât şi pe benzi. Am dat peste un adversar care a jucat fără trac, nu ştiu în ce măsură mai are Brăila şanse de salvare de la retrogradare. Noi, începând din minutul 20, am început să legăm mai bine, sigur cu mici greşeli pe care o să încercăm să eliminăm prin antrenamente după ce revedem meciul filmat. Am mai avea nevoie de patru-cinci săptămâni pentru ca echipa să aibă ritm, relaţii mai bune de joc, dar şi eficienţă mai mare. Am avut destule ocazii de gol, unele dintre ele rarisime, după numărul acestora scorul corect era 6-0. Sper să mergem din ce în ce mai bine, de la etapă la etapă”, a spus Păcurar.

La rândul său, „principalul” Daciei Unirea, Florentin Petre a spus: „Am dat peste un adversar bun, căruia îi văd un viitor strălucit. UTA are jucători de calitate, care fac diferenţa. Am avut un portar bun, care a scos două-trei goluri ca şi făcute. Doar ce l-am dus, are 19 ani, are calitate şi e unul dintre bătrânii lotului meu. Am mulţi jucători tineri, au fost nu mai puţin de 14 Under 22 pe foaie astăzi, iar pe şase dintre ei de abia i-am adus de la grădiniţa de copii, au 15, 16 ani”.