Cristina cere excluderea din PNL a trei consilieri locali

„Încălcând grav statutul partidului, trei consilieri au fost propuşi pentru radierea din PNL, Biroul Politic Judeţean urmând să ia o decizie în acest sens miercuri, 19.12.2018. Procedura de radiere atrage după sine înlocuirea celor trei cu membri supleanţi, care, alături de echipa liberală, vor implementa proiectele pe care comuna le are. În calitatea mea de senator liberal şi de bun cunoscător al situaţiei organizaţiei PNL Tîrnova, susţin cu toată tăria acest demers şi, totodată, proiectele comunei despre care am cunoştinţă şi cu privire la care am avut o contribuţie, în limitele prerogativelor funcţiei pe care o deţin”, a declarant Ioan Cristina.

Care este situația la Târnova? În comună, alegerile locale din 2016 au fost câştigate de o manieră categorică de PNL, liberalii adjudecându-şi funcţiile de primar şi viceprimar, precum şi 10 din cei 15 consilieri. În cursul anului 2018, trei dintre cei 10 consilieri aleşi pe listele PNL şi-au manifestat susţinerea publică faţă de ALDE şi PSD, blocând alături de consilierii opoziţiei mai multe proiecte europene şi guvernamentale, pentru care, iniţial, şi-au dat votul. „La momentul în care fondurile au intrat în conturile comunei, aceştia au refuzat adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetară necesară în acest scop”, se mai arată în comunicat.