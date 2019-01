Crişul a dat lovitura: A semnat Marius Matei!

M. Matei a jucat contra celor de la UTA in ultimii doi ani, atat cat a evoluat la FC Braşov, cât si la Foresta Suceava, avand meciuri si in prima liga .

In toamna, M. Matei a evoluat pentru Otelul Galați, dar si-a reziliat contractul in urma cu câteva zile.

In exclusivitate, Maris Matei ne-a declarat: “Am auzit doar lucruri bune despre oamenii din Chisineu Criş. Am venit aici sa fac performanta, la Otelul nu existau aceste premise. Am semnat pentru jumatate de an, cu posibilitate de prelungire pe inca unu, in cazul promovarii. Sunt fericit ca sunt aici si vreau sa pun umarul la promovare”.

La randul sau, managerul Crisului, Daniel Cherecheşi ne-a spus: Este un transfer important pentru clubul nostru, sunt convins ca va confirma asteptarile noastre si va fi jucatorul de care Crisul si suporterii nostri au nevoie. In acest moment, campania de achizitii s-a incheiat pentru clubul nostru”.