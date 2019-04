Crişul ar fi meritat să câştige

Precum în confruntarea cu ACS Dumbrăvița, trupa prezidată de Daniel Cherecheşi merita mai mult la cum s-au desfășurat ostilitățile. Lucru recunoscut cu fair-play de cei din tabăra gazdelor. Chiar şi în condiţiile în care „alb-albaștrii” nu au putut pe niciunul dintre cei doi atacanți ai săi, Modan și Matei.

„După aspectul jocului, meritam clar mai mult decât un punct. Am întâlnit o echipă ce a avut un parcurs foarte bun în acest retur, cu nevoie acută de puncte, dar am controlat jocul și cea mai mare ocazie am irosit-o noi, în final, prin Ianc. Totuși am luat un punct extern, nu este rău, în condițiile în care am avut serioase probleme de efectiv. S-a simţit lipsa unui atacant veritabil, contează foarte mult în exprimarea noastră”, a spus antrenorul Adrian Abrudean, care e cu gândul deja la derby-ul judeţean de la Cermei.

Pentru Crişul Chişineu Criş au evoluat în acest joc: Mucha – D. Lazăr, Sabău, Al. Pavel, Siminic, Suslak, Fl. Gâlcă, Clej, Piț, Ciornei (min. 88, I. Ianc), Bozian.