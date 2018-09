Crișul are prima întâlnire cu fanii

„Avem două victorii din două posibile și încercăm să o obținem și pe a treia”, afirmă oficialii clubului de pe Crișul Alb, optimiști după succesele destul de concludente obținute la Oradea, respectiv Timișoara.

Dacă Crișul – club aflat la a treia experiență consecutivă în Divizia A – are „două din două”, vizitatoarele au bifat o victorie, acasă, la un singur gol diferență, cu CSU Oradea.

Arbitrii confruntării de pe semicercul de la Polivalentă sunt mureșenii A. Nacu și A. Rucoi.

În celelalte două confruntări ale Seriei D: Minaur II Baia Mare vs. CSU de Vest Timișoara și CSU Oradea vs. CSM Tg. Mureș.