Crișul joacă tare pe piața transferurilor

Chișineu Criș. Bucuria promovării încă se simte la Crișul Chișineu Criș, însă nu mai e timp de contemplat, deoarece greul de-abia acum începe. Liga a III-a presupune alt lot, altă organizare, alți bani. Dar, managerul general de la Crișul, Daniel Cherecheși e optimist și asigură că nu vor fi probleme.

„Vom avea o ședință de Consiliu de Administrație unde vom contrui bugetul și ne vom fixa obiectivul. Din punctul meu de vedere, echipa va trebui să se mențină în liga a III-a, va trebui să ne axăm pe continuitate. Lucrăm la lotul de jucători, la campania de achiziții, iar administrativ nu vor fi probleme. Ne-am înscris la Federația Română de Fotbal, am depus toată documentația pentru afiliere, pentru a participa în eșalonul trei, iar autoritățile locale sunt alături de noi, în frunte cu domnul primar Gheorghe Burdan.

Transferuri importante

După ce s-a despărțit de câțiva jucători imediat după barajul de promovare, cei de la Crișul nu mai contează nici pe Ember și Cigan, ultimul alegând să meargă la echipa maghiară Szeged.

În schimb, la capitolul sosiri Crișul joacă tare. Au fost aduși Siminic și Pirtea, oameni cu meciuri în liga secundă, ultimul trecând și prin prima ligă. În plus, a mai fost adus Ianc și Lezeu, iar Alin Gligor este sub comada lui Adrian Abrudean.

„Gligor nu a semnat încă, dar sperăm să ne înțelegem cu el. Mai vrem să aducem câțiva jucători de valoare, muncim pentru a face o echipă bună de Liga a III-a, dorim să atragem și cât mai mulți spectatori la stadion” – punctează Cherecheși.