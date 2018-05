Crișul, performanță de excepție

După un parcurs aproape fără cusur, Crișul Chișineu Criș a reușit să câștige Liga a IV-a, fiind matematic campioană, cu patru etape înainte de final.

Pagină importantă

Crișul se află la prima astfel de performanță după Revoluție. Managerul general al clubului, Daniel Cherecheși (foto) explică: „După 34 de ani, scriem o pagină importantă în istoria echipei. Am așteptat mult, dar satisfacția este una enormă. Campionatul a fost ușor deoarece am știut de la bun început ce vrem. Ne-am format un lot valoros, am avut doi antrenori foarte buni, competenți, iar acum iată că suntem campioni cu patru etape înainte de final. Următorul nostru obiectiv e să aducem la Chișineu Criș fotbalul de liga a III-a”.

Despre baraj…

Așadar, Crișul se poate pregăti de barajul de promovare în eșalonul trei. „Am văzut echipa din Bustuchin, dar – până la finalul sezonului – o să o mai vedem de două ori. Antrenorii își vor lua toate informațiile de la meciurile adversarilor, dar trebuie să spun că și ei au fost să ne vadă, chiar la ultimul joc disputat, cel de la Ineu, delegația fiind condusă de primarul din Bustuchin. Nu aveam alte preferințe pentru această dublă de promovare, deoarece orice adversar ajuns aici își dorește mai mult” – ne-a declarat Cherecheși.

Fanii, așteptați la echipă

Dacă echipa e pregătită de baraj, lângă ea sunt așteptați și suporterii. „Ne dorim ca la meciurile de acasă, dar mai ales la cele de baraj, să avem cât mai mulți fani alături. Vrem să ne bucurăm alături de ei de această performanță. Sper ca la ultimul meci de pe teren propriu, din campionat, cu Voința Mailat, stadionul să fie plin, deoarece echipa va fi premiată pentru ceea ce a realizat în acest an” – spune Cherecheși.

Dedicație pentru primar

Câștigarea campionatului e un bun prilej pentru a mulțumi celor care au asigurat bunăstarea echipei.

„Personal, îi dedic domnului primar Gheorghe Burdan această performață și îi mulțumesc, atât lui, cât și consiliului Local, pentru sprijinul total acordat. Le mulțumesc, de asemenea, jucătorilor și antrenorilor, care au realizat acest rezultat” – conchide Cherecheși.