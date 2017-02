Crişul s-a pregătit asiduu pentru promovare

Băile Felix. Timp de şapte zile, liderul ligii a IV-a Arad, Crişul Chişineu Criş a avut sediul la Băile Felix. Acolo, antrenorul Mihai Roşca a „comandat” un cantonament, pentru a avea linişte în pregătire. Chiar dacă nu a existat un teren gazonat, Lung et comp. au lucrat la forţă şi rezistenţă, iar când a venit vorba de lucrul cu mingea, au avut un teren de minifotbal, acoperit, cu gazon sintetic.

Ce spun cei implicaţi

La finalul cantonamentului, ieri, antrenorul Roşca ne-a spus: „E mare lucru că am reuşit să facem un asemenea cantonament. Am avut toate condiţiile, mulţumim conducerii pentru că ne-a pus la dispoziţie această perioadă de pregătire. Băieţii s-au antrenat la capacitate maximă, sunt mulţumit de cum a decus totul. Nu am avut accidentări, iar asta e un lucru la fel de important”.

De menţionat e faptul că Ciornei s-a accidentat înainte de cantonament, dar şi aşa a fost prezent la pregătire, însă nu a reuşit să se antreneze cot la cot cu colegii săi.

La rândul său, managerul general al Crişului, Daniel Cherecheş ne-a declarat: „Am efectuat acest cantonament tocmai ca antrenorii şi echipa să aibă un climat excelent de pregătire. Am ales Băile Felix tocmai din acest considerent. Au fost condiţii foarte bune, iar pentru asta le mulţumim consilierilor locali din Chişineu Criş şi domnului primar Gheorghe Burdan. Aşteptăm cu interes campionatul, ne dorim promovarea, din câte am văzut, jucătorii sunt dornici de a începe sezonul, unul pe care îl văd încununat de succes”.

Au fost 17 în pregătire

Crişul Chişineu Criş a deplasat 17 jucători în cantonamentul de la Băile Felix. Aceştia sunt: Mucha, Pătroi – portari, Ciornei, Lung, A. Pavel, Jude, Horga, Lavrincsik, Asandului, Marinescu, Jichici, Tăşedan, Gâlcă, Borşa, Turcuş, A. Mihai, Modan – jucători de câmp.