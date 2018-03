Crişul se gândeşte la baraj

Chişineu Criş. Începutul bun de retur, cu două victorii din tot atâtea meciuri, face din Crişul Ch. Criş probabila participantă a Aradului la barajul de promovare în liga a III-a a fotbalului românesc.

A ştiut ce vrea

Managerul general al Crişului, Dani Cherecheş susţine că nu e întâmplător locul ocupat în clasament.

„Avem prima opţiune la câştigarea campionatului, însă trebuie să vă spun că din primul moment în care mi-am asumat acest obiectiv am făcut în aşa fel încât să ajungem unde suntem acum. Am creat un grup puternic, valoros, dar am făcut şi selecţia caracterelor. În acest moment toţi cei care apără culorile clubului sunt conştienţi de obiectivul ce-l avem” – ne-a declarat Cherecheşi.

Schimbări „cu plus”

Nu au fost foarte multe mutări de jucători, însă a surprins schimbarea antrenorului. „Toate modificările pe care le-am operat, în vara şi iarna anului trecut, atât la nivelul lotului de jucători, cât şi al băncii tehnice, au adus un plus pentru noi. Vom face totul, atât noi, ca şi conducere, cât şi cei implicaţi direct, să oferim oferim oraşului Chişineu Criş bucuria promovării în Liga a III-a. Pe această cale vreau să-i mulţumesc domnului primar Gheorghe Burdan, care ne oferă sprijin total, dar şi Consiliului Local, plus firmelor Guala Pack Nădab (director Aniela Mladin) şi Hydro Chişineu Criş (director Cornel Lina), care sunt cei mai importanţi sponsori ai noştri, fiindu-ne un real sprijin” – spune Cherecheşi.

Merg la Gorj

Crişul se gândeşte, aşadar, la barajul de promovare, care se va disputa contra campioanei judeţului Gorj. „Ştim că două echipe se bat pentru primul loc, Petrolul Bustuchin şi Ştiinţa Turceni, ne luăm informaţii, vom merge la faţa locului şi apoi vom trage concluziile pentru a pregăti cât mai bine cele două jocuri de baraj” – explică Cherecheşi.