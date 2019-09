Crișul și UTA luptă pentru Cupă

Chișineu Criș. Mâine e ziua cea mare, ziua meciului de Cupă, prilej de sărbătoare pentru orașul Chișineu Criș, acolo unde sosește UTA. De la ora 16.30, Crișul speră să răstoarne „calculele hârtiei” și să acceadă în turul următor al competiției KO, pentru a aduce în fața fanilor o echipă de primă ligă și să să scrie o altă filă de istorie în viața clubului. Va fi, cu siguranță, o emulație la acest joc, organizatorii anunțând că posesorii de abonamente vor avea intrarea liberă și locurile rezervate. În rest, intrarea generală va costa 10 lei.

UTA, însă, prin vocea antrenorului Laszlo Balint spune că dorește să-și respecte statutul de favorită, să-și impună jocul și – implicit – să câștige.

UTA se respectă

Lipsa unui joc oficial, la finele săptămânii trecute, face ca UTA să abordeze jocul de azi cu echipa cea mai bună, profitându-se de faptul că nu există jucători accidentați ori suspendați.

„Trebuie să ne respectăm statutul de favoriți și să câștigăm. Abordăm jocul la victorie, nu neglijăm Cupa României, chiar dacă obiectivul prioritar e campionatul. Nu va fi deloc simplu, deoarece Crișul va evolua cu ambiție contra noastră, știu că-și doresc un rezultat mare. Echipa gazdă e una foarte bine organizată defensiv, joacă un sistem cu trei fundași centrali, toți masivi și cu un atacant bătăios, care nu renunță niciun moment să se lupte pentru minge. Am văzut Crișul pe terenul liderului seriei a IV-a, din liga a III, adversara noastră punând reale probleme gazdelor. Va fi un joc complicat, e clar, dar trebuie să ne impunem jocul și să obținem un rezultat care să ne asigure prezența în turul următor. Nu am acum în cap primul unsprezece, dar el va fi unul demn să tracă în faza următoare a Cupei. Nu am jucat la finalul săptămânii trecute, așa că voi folosi un prim-unsprezece ca o repetiție pentru partida de dumincă, împotriva lui CS Mioveni” – ne-a declarat Laszlo Balint, antrenorul echipei UTA.

Sărbătoare, pentru Crișul

La rândul său, antrenorul Crișului, Adrian Abrudean ne-a spus: „E un motiv de sărbătoare pentru orașul nostru, deoarece întâlnim echipa fanion a Aradului. Vrem să facem un joc bun, nu ascund faptul că ne dorim să mergem mai departe, dar trebuie să fim și realiști, deoarece întâlnim un adversar de mare calibru, de nivel superior. Din punctul meu de vedere, UTA are toate ingredientele necesare să facă performanță în acest an”.