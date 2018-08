CSU Arad are emisară la „Mondialele” de atletism!

Printre atleţi tricolori se află şi Roxana Bîrcă (dublă legitimare CSU Arad – CSA Steaua Bucureşti), care va concura în proba de 10.000 metri. Născută în 22 iunie 1988, Bîrcă are ca personal best la 10.000 m – 32:30,97, la 5.000 m – 15:13,40, iar sezon best la 10.000 m – 32:30,97, respectiv la 5.000 m – 15:52,24.

Din delegaţia tricoloră face parte şi Andrei Gag, sportivul născut în localitatea arădeană Bocsig şi legitimat la CSM Bucureşti concurând la aruncarea greutăţii. Acesta a evoluat în Grupa B, aruncând bila la 19,26 m, doar pentru un loc 23.