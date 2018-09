Cu dedicaţie pentru antrenor!

Cermeienii au dovedit tărie de caracter în confruntarea de vineri după-amiază cu ACS Ghiroda, reuşind să întoarcă scorul defavorabil la pauză (0-1). Debutul reprizei secunde a fost perfect, Mager min. 47 şi Capătă min. 51 punctând pentru al doilea succes stagional. O izbândă pe care băieţii o dedică antrenorului Radu Anca, la împlinirea a 37 ani.

Pentru LT Cermei au evoluat: Gârlea – Polgar, Varga, Nistor, Lupșe (min. 64, Deta) – Tănase, Prună (min. 70, Mihuţa) – Mager (min. 88, Gal), Vezan, Vlad – Capătă (min. 64, Matiş).

„A fost mult mai greu decât ne așteptam, fiindcă am întâlnit o echipă agresivă în înțelesul bun al cuvântului, ce ne-a dat mari bătăi de cap mai ales în prima repriză. La pauză, le-am spus băieților că mai avem la dispoziție o repriză să ne revenim. Am trecut repede în avantaj, după care am controlat tactic întâlnirea. Băieții au gestionat atent finalul de joc și au obținut o victorie muncită și meritată. Mi-au făcut și un cadou frumos de ziua mea și le mulțumesc pentru asta. Din păcate, nu e timp de petreceri, fiindcă marți întâlnim Luceafărul în Cupă și vrem să scriem istorie pentru comuna Cermei. Apoi, vineri, jucăm un alt derby al orgoliilor, la Sebiş”, a punctat Radu Anca.