Cu Jurnalul în Germania!

Jurnal arădean i-a premiat, marţi, pe cei mai norocoşi dintre abonaţii lunii aprilie. În valoare de câte 200 de lei fiecare, premiile de fidelitate au picat numai bine acum, cu doar câteva zile înaintea sărbătorilor pascale. Sunt cadoul pe care zece cititori fideli l-au primit din partea ziarului lor preferat.

Dependenţă

„Sunt dependent de Jurnal arădean. Dacă nu îl am dimineaţa, la ora 5, toată ziua nu mai sunt bun. Dar am ziarul sub preş la ora 4, aşa că atunci când mă trezesc îl iau, beau cafeaua şi îl citesc. Până la ora 8 sunt gata” – povesteşte arădeanul Sabin-Augustin Chintoan. „Sunt abonat de foarte mult timp la Jurnal arădean. Sunt mulţumit de ziar, cuprinde informaţii din toate domeniile pe care un om le doreşte” – opinează Mihai Jamboc din Zimandu Nou.

„Am azi-mâine 74 de ani, iar la ziar sunt abonată de vreo 40 de ani. Am mai participat de mult la Premiile de fidelitate dar nu am câştigat. Acum am încercat din nou şi am câştigat. Mulţumesc lui Dumnezeu, că banii sunt foarte bine-veniţi” – mărturiseşte Irina Zimmerman din Pâncota. Deşi îi face o mare plăcere să lucreze în grădină, ea recunoaşte că „atunci când vine ziarul, nimic nu fac până nu îl citesc”.

„Sunt foarte mulţumit de Jurnal arădean, îmi place să aflu din ziar ştirile de la noi din judeţ” – zice Anton Păşcuţ din Cermei.

Multipli câştigători

Arădeanul Constantin Dudău a câştigat pentru a treia oară la Fidelitate. Crede că „ziarul e foarte bun, cuprinde în mare cam toate zonele de activitate”. Şi Elena Ionel este triplă câştigătoare la concursul destinat abonaţilor Jurnal arădean, anul ei norocos fiind 2017, când a câştigat două premii de fidelitate. „Sunt abonată din 1970 la ziar, de pe vremea când se numea Flacăra Roşie. Sunt mulţumită de ziar, de aceea mă şi abonez de atâţia ani” – explică arădeanca. Mihai Szabo a câştigat pentru prima oară la Fidelitate deşi e abonat la ziar dinainte de Revoluţie. Jurnal arădean îi oferă toate informaţiile de care are nevoie: „Îl citesc de la început până la capăt – şi ştirile şi publicitatea” – spune fidelul norocos.

Elena Meszaros merge periodic în Germania şi mărturiseşte că de fiecare dată „duc cu mine jumătate de sacoşă de ziare, ca să am «de lucru» acolo”. Iar pe perioada de 2-3 luni, cât lipseşte din ţară, continuă să îşi facă abonament la Jurnal arădean astfel încât „atunci când mă întorc acasă, am şi aici «de lucru»”. Nu putem decât să îi fim recunoscători şi să ne bucurăm că am prins-o acasă şi a putut veni să îşi ridice premiul.

Ce fac cu banii

Pentru Mihai Jamboc e de la sine înţeles ce face cu premiul de fidelitate: „Azi e ziua nevestei, împlineşte 50 de ani şi îi dau ei banii.” Şi Irina Zimmerman ştie exact ce face cu cei 200 de lei: „Îmi iau un furtun şi sorb ca să pot uda grădina, că aşa frumos a răsărit tot şi, pentru că mi s-a stricat furtunul, nu am putut uda până acum”. Anton Păşcuţ va direcţiona premiul spre nepoţica sa Mara, în vârstă de şase ani, căreia îi va cumpăra un cadou de Paşti. Şi Constantin Dudău se gândeşte la nepoatele sale de 8 şi 9 ani, dar o parte din bani o va folosi pentru a face mai îmbelşugată masa de Paşti. Pentru Sabin-Augustin Chintoan administrarea celor 200 de lei pare ceva mai dificilă. „E greu: trebuie să-i dau la nevastă! Ea ce face nu mă întrebaţi, că nu ştiu” – spune în glumă abonatul fidel. „O să petrec weekend-ul cu nepoţelul, deci probabil că aici o să meargă o bună parte din premiu” – zice Elena Meszaros.