Cu lupa pe sănătatea tinerilor lucrători

Organizația Internațională a Muncii sărbătorește Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă (SSM) pe 28 aprilie a fiecărui an pentru promovarea la nivel mondial a prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale. De asemena, în aceeași zi, 28 aprilie, mișcarea sindicală din lume onorează memoria victimelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și organizează simultan campanii în întreaga lume. În acest an, atenția OIM a fost îndreptată în mod special pe nevoia stringentă a țărilor de a îmbunătăți securitatea și sănătatea tinerilor lucrători.

„Tinerii sunt persoane cu vârsta cuprinsă între vârsta de terminare a învățământului obligatoriu și cea la care obțin primul loc de muncă (15–24 ani). Lucrătorii tineri pot fi împărțiți în 2 mari grupe de vârstă: cei care au peste vârsta minimă de angajare, dar sub vârsta de 18 ani si cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 ani. Conform statisticilor, accidentele de muncă nemortale sunt mai frecvente în rândul lucrătorilor tineri decât în rândul lucrătorilor adulți. În UE sunt cu 40% mai multe accidente de muncă nemortale în rândul lucrătorilor tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 24 ani. În SUA rata accidentelor este de două ori mai mare în rândul lucrătorilor tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 ani. În plus, lucrătorii tineri sunt mult mai vulnerabili la contractarea de boli profesionale însă cele mai multe statistici nu surprind această situație, din cauza expunerii cumulative, a perioadelor de latență îndelungată, a dificultății de a obține date exacte etc. Factori de risc specifici tinerilor lucrători sunt inerenți vârstei lor: stadiul de dezvoltare fizică, stadiul de dezvoltare psihică sau sunt influențați de vârstă: aptitudini profesionale și experiență în muncă, nivelul de educație sau alți factori care, în combinație cu vârsta, cresc riscurile privind securitatea și sănătatea în muncă (gen, dizabilități, statut de migrant)”, explică Romina Socaci, purtător de cuvânt ITM Arad.

Reglementări în România

Conform Codului Muncii, în țara noastră, în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. Totodată, tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară, nu pot presta muncă de noapte (în acest caz fapta fiind considerată infracțiune), beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate si de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.