Cu toate pânzele sus la malul mării

Ultima etapă din acest an o prinde pe UTA la malul mării, pentru jocul cu Farul Constanța. Gazdele au nevoie de puncte ca de aer, dar nici UTA nu țintește altceva decât victoria.

Probleme de lot

„Din păcate, Ionuț Popa nu se poate folosi de toți jucătorii. Manea e accidentat, iar Bodea a rămas acasă. În plus, Stahl și C. Rus acuză accidentări și sunt incerți până la ora jocului (sâmbătă, ora 11,30, în direct pe DigiSport şi TelekomSport). Portarul Bodea mi-a spus că a început tratamentul la genunchi, nu înțeleg de ce nu l-a început după ultima etapă. Mergem cu un junior lângă Orlic” – a spus Ionuț Popa. Foarte interesant, în lot a fost inclus – pentru prima dată – tânărul Cătălin Vulturar, care are doar 14 ani.

Ne gândim la victorie

Ionuț Popa – care face deplasarea cu autocarul, deși echipa merge cu avionul – ne-a declarat că așteaptă o reacție pozitivă a jucătorilor săi la meciul de sâmbătă. „Ce ar fi mai frumos decât o victorie la final de an? Mergem să câștigăm la Constanța, aștept ca jucătorii să facă un joc bun, să se gândească doar la ce au de făcut, la ce le cer. E drept, va fi greu, deoarece Farul e o echipă care de la mijloc în sus stă foarte bine. Marchează mult, iar la meciurile de la Timișoara, cu Ripensia și ACS Poli a pierdut nemeritat. Cu ultima a fost 0-3, dar rezultatul e mincinos, marinarii având cinci ocazii de gol la 0-0. Au și jucători străini foarte buni, care sunt interesanți chiar și pentru noi. Au un antrenor de valoare, prietenul meu Grigoraș, cu care m-am duelat de multe ori. În plus, el a venit după mine la Iași, iar la Timişoara am venit eu după el” – a mai spus Popa.

Reunirea, pe 7!

Ionuț Popa a anunțat și programul pentru anul viitor. Reunirea lotului va avea loc pe 7 ianuarie, imediat urmând să fie testați jucătorii care vor veni în probe, Popa spunând că vor fi destul de mulți. „Vom discuta în pauza competițională despre jucători, doctor, maseur, preparator fizic, deoarece avem nevoie de ei” – a conchis Popa.